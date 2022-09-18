4 مرشحين يتنازلون عن خوض انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022)

تقدم أربعة مرشحين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأحد بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في ال29 من سبتمبر الجاري.

وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الأولى المرشح إبراهيم عبدالله الخميس وفي الدائرة الثانية المرشح محمد سعد العازمي وفي الدائرة الخامسة المرشح أحمد شريده العازمي والمرشح حمد حمد العجمي ليكون إجمالي المتنازلين 21 مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الماضي.

ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).