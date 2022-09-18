سمو ولي العهد يصل الى المملكة المتحدة لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى المملكة المتحدة الصديقة وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

وكان في مقدمة استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار ممثل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية نائب القائم عن أعمال إيسيكس اللواء البحري روي كلير والممثل عن حكومة صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث والممثل الخاص لوزارة الخارجية البريطانية مايكل هولوي وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.