رئاسة الأركان: وفاة أحد منتسبي الجيش الكويتي إثر تعرضه لطلق ناري من زميله

قالت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أحد المعسكرات التابعة لها شهدت صباح اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 وفاة أحد منتسبيها، وذلك إثر تعرضه لطلق ناري من قبل أحد زملائه، حيث تم تسليم المتسبب بالواقعة لجهة الإختصاص المعنية ، وجاري التحقيق معه لمعرفة تفاصيل وملابسات هذه الواقعة .

وأهابت رئاسة الأركان بوسائل الإعلام وبمستخدمي برامج التواصل الاجتماعي ضرورة الحرص في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وأخذ تفاصيلها من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، وذلك للإجابة والتوضيح عن أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الدقة.