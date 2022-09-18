“ضمان” الكويتية توقع عقد إدارة وتشغيل خدماتها الطبية مع شركة اسبانية استعدادا للتشغيل

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية (ضمان) اليوم الأحد توقيع عقد إدارة وتشغيل خدماتها الطبية مع الشركة الاسبانية (ريبيرا سالود) في خطوة استراتيجية ضمن استعداداتها لتشغيل منظومتها الصحية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مطلق الصانع في تصريح صحفي إن الخطوة تأتي في اطار استعدادات التشغيل وتنفيذا لشروط مستند المزايدة من خلال التعاون مع مشغل عالمي ذو خبرة طويلة في تطبيق وإدارة المنظومة الصحية بأعلى معايير جودة والذي سيعمل مع الطاقم الطبي والاداري في شركة (ضمان).

وأضاف أن نموذج عمل (ضمان) في تقديم خدماتها الصحية “فريد” في الشرق الأوسط ومبني على أنظمة الوقاية والعلاج معا ما سيخفف الضغط على منظومة وزارة الصحة عبر تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من المقيمين العاملين في القطاع الخاص (مادة 18) وعائلاتهم.

وأوضح أن (ضمان) تعتبر أكبر مشروع من مشاريع خطة التنمية في دولة الكويت لناحية رأس المال الذي يصل إلى 230 مليون دينار كويتي (نحو 759 مليون دولار أمريكي) وأول مبادرة لدعم القطاع الطبي في الكويت.

من جانبه قال رئيس شركة (ريبيرا سالود) البيرتو دي روسا في تصريح مماثل إن الشركة تمتلك الخبرة المطلوبة لإدارة منظومة بهذا الحجم بالتعاون مع (ضمان) بما تمتلكه من خبرة محلية ما سينعكس على مستوى الخدمات التي ستقدم في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات.

وأضاف أن التعاقد يقضي بأن تقوم (يبيرا سالود) بإدارة وتشغيل منظومة شركة (ضمان) ومرافقها الطبية بالتعاون مع الفريق المحلي لتقديم نموذج يقدم خدمات صحية عالية الجودة مع تقليل تكاليف النفقات الطبية.

وبين أن الشركة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من مليون شخص في إسبانيا من خلال 76 مركز رعاية صحية أولية و12 مستشفى كما تقدم خدماتها من خلال عدد من الشركات التابعة في إسبانيا وخارجها كالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن شركة (ضمان) أنجزت مستشفيين في محافظتي الأحمدي والجهراء بسعة 660 سريرا إضافة إلى أربعة مراكز صحية للرعاية الأولية موزعة على مختلف المحافظات والتي تعمل حاليا كمراكز خاصة تستقبل كل طالبي الرعاية الصحية تمهيدا لافتتاح منظومة ضمان واستقبال الشريحة التي ستستفيد من خدماتها.