مؤسسة كويت نيوز الإعلامية تطلق حملة “صوتنا لها” للتشجيع على التصويت للمرأة في كافة الدوائر في انتخابات أمة 2022

مؤسسة كويت نيوز الإعلامية تطلق حملة “صوتنا لها” للتشجيع على التصويت للمرأة في كافة الدوائر في انتخابات أمة 2022

مؤسسة كويت نيوز الإعلامية تطلق حملتها “صوتنا لها” للتشجيع على التصويت للمرأة في كافة الدوائر في الانتخابات البرلمانية المقبلة إيماناً منها بأهمية وجود المرأة إلى جانب الرجل في ممارسة الدور التشريعي والرقابي.

وحتى تتكامل الديمقراطية بمشاركة مختلف الآراء والعقول، فإن وجود المرأة في السلطة التشريعية يتيح لهذه المسيرة مزيدا من التقدم لما تحمله المرأة من هموم وقضايا قد يغفل عنها الرجل أو لما تملكه من وجهات نظر مغايرة لقضايا قائمة.

ولأن الحقوق السياسـية وممارسـتها للرجـال والنسـاء معـا هو حق إنساني أصيل أقرته الاتفاقيات الدولية، فإن صياغـة أي نظام سياسي لا يتضمـن وجهـات نظـر المتأثرين بـه وآراءهـم وتجاربهم، يعني وجود نقص كبير في تجربة هذا النظام الديمقراطية، وفراغ ملحوظ لا تسده إلا جميع العقول بغير تمييز بينها.

ورغم تطور المجتمعات، وما صاحبه من تقدم في ثقافة المرأة وعقلها، غير أن القرار وتحديد المصير لا يزال غالبا بيد الرجل وحده، رغم ما تمثله المرأة من رقم مهم في المجتمع وما تنطوي عليه من قضايا واجبة الاستماع قد لا يعيها الفهم الواحد، وإنما تتطلب مشاركة جمعية وتجاذب لمختلف آراء النوع الإنساني للوصول إلى صورة حل متكاملة لها.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار التهميش الطويل لقضايا المرأة والمجتمع ككل، فإن وجود المرأة في التشريع يعطي مساحة أكبر لتلك القضايا للظهور على السطح كون المرأة هي الأقدر على التعبير عن قضاياها وقضايا الأسرة والطفل.

وبما أن تعزيز دور المرأة ينعكس إيجابا على المجتمع وتقدمه ثقافيا وسياسيا، فإن تمثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار له الأثر الكبير في تبنى سياسات تدعم المساواة وتعزز من الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والرجل معا.

ومشاركة النساء في السياسات المحلية يعد مدخلا لخلق كوادر سياسية نسائية فاعلة وقادرة على التلامس مع احتياجات مجتمعاتها المحلية بشكل كبير.

والحقيقة أن الدروس المستفادة من تجارب دولية سواء في الهند أو بعض بلدان أمريكا اللاتينية أو حتى بعض البلدان الأوروبية، قد أكدت أن تقلد النساء مناصب قيادية ونسبة كبيرة من مقاعد المجالس المحلية أدى إلى نقلة نوعية ذات شأن في أوضاع مجتمعاتهن المحلية الاقتصادية والاجتماعية، حيث انصب اهتمامهن الأساسي على كيفية تحسين نوعية الحياة وبالأخص بالنسبة للأسرة والنساء والأطفال.

ونحن في الكويت إذ نأمل لديمقراطيتنا مزيدا من التقدم والبقاء، فإننا ندعم وصول المرأة إلى البرلمان وسد الفراغ التشريعي الواضح في مختلف القضايا المجتمعية التي يغيب فيها صوت المرأة، وما غيابه إلا غياب لوجهة نظر مختلفة قد تسهم في إيجاد الحلول والاستماع لمناطق مغفول عنها في النقاش البرلماني.