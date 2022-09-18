ضمن خطتها للموسم الشتوي.. “الكويتية” تحلّق إلى 8 وجهات جديدة

في إطار استعداداتها لموسم السفر الشتوي، وضمن مساعيها الدؤوبة لتقديم خيارات متنوعة لعملائها الكرام، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إطلاق 8 وجهات جديدة والتي تتضمن جزر المالديف، كوالالمبور، المدينة المنورة، الطائف، حيدر أباد، كاتماندو، كما أن الشركة مستمرة في تشغيل وجهتي مدريد وإزمير على مدار العام وبشكل دائم، واللتان سبق إطلاقها، نظراً للطلب المتزايد على الوجهتين ولأهميتهما لدى عملائنا الكرام.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس/ معن رزوقي: ” تماشياً مع خطتها لتوسيع شبكة خطوطها، ستقوم الخطوط الجوية الكويتية بإطلاق 8 وجهات جديدة للجدول الشتوي، حيث أن الطائر الازرق يسعى بشكل دؤوب لتلبية احتياجات عملاء الشركة الكرام من خلال تشغيل وجهات متنوعة ومختلفة ، حيث أطلقت الخطوط الجوية الكويتية خلال موسم الصيف الحالي 17 وجهة جديدة تربط الكويت بالعالم وذلك سعياً منها لتلبية الطلب المتنامي على أسواق قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لذلك تولي الخطوط الجوية الكويتية اهتماماً بالغاً في راحة العميل العزيز وخدمته على أكمل وجه وإتاحة الفرصة له بالسفر عبر طائرات الخطوط الجوية الكويتية على وجهته المفضلة”.

وأضاف رزوقي: “إن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على خدمة عملائها على أكمل وجه وبما يتناسب مع طموحاتهم من خلال أسطول جديد ومتنوع يمتلك أحدث التكنولوجيا والتقنيات التي تتواكب مع أفضل معايير الطيران العالمية”.

واختتم رزوقي حديثه بالتأكيد على حرص الخطوط الجوية الكويتية للوصول إلى أفضل مستويات التميز ما بعد الخدمة ورضا العملاء التام، وتحقيق الاهداف المرجوة في علو وتطور الطائر الازرق.

من جانبها، قالت مدير دائرة التوزيع وتخطيط الشبكات شروق العوضي : “إن اختيار الخطوط الجوية الكويتية لهذه الوجهات اليوم جاء بعد دراسات متأنية وحصيفة لمدى جدواها، حيث يأتي ذلك من منطلق نجاح تشغيل وجهات الموسم الصيفي الحالي والتي شهدت اقبالاً كبيراً من قبل مسافرينا الاعزاء وحققت الاهداف المنشودة من الخطط التي وضعتها الشركة”.

وأوضحت العوضي بأن الخطوط الجوية الكويتية تسير بخطى ثابته نحو التحوّل الرقمي وتطوير المنطومة بالكامل للوصول إلى أفضل مستويات ما بعد التميّز وراحة العميل، لافتة إلى أنها تتيح لعملائها الكرام حجز تذاكر السفر من عدة قنوات مختلفة بداية من موقع وتطبيق الخطوط الجوية الكويتية الالكتروني بالاضافة إلى خدمة تلقي الاستفسارات عن طريق تطبيق الواتساب على الرقم 22200171 أو من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 171، علاوة على ذلك زيارة مكاتب الشركة المختلفة في مجمع الافنيوز ومجمع الوزارات ومكتب الفروانية ومبنى الركاب رقم 4 التي توفر العديد من الخدمات منها حجز تذاكر السفر وتعديلها وترقيتها وإلغائها وتلقي كافة الاستفسارات والشكاوي والملاحظات من العملاء والعمل على مساعدتهم.

واختتمت العوضي تصريها بالتأكيد على حرص الخطوط الجوية الكويتية على تقديم أفضل الخيارات لعملائها الكرام حيث أنها تسمح لركاب درجتي الرويال والاولى بنقل 3 قطع بوزن 32 كيلو غرام لكل قطعة، كما تسمح لركاب درجة رجال الاعمال بنقل قطعتين بوزن 32 كيلو غرام لكل قطعة، وتسمح أيضاً الشركة لركاب الدرجة السياحية بنقل قطعتين بوزن 23 كيلو غرام لكل قطعة، وأخيراً تسمح الخطوط الجوية الكويتية للركاب على جميع الدرجات بحمل حقيبة على متن الطائرة على أن لا تتعدى 7 كيلو غرامات.