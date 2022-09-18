وزارة الخارجية الكويتية

سفارة الكويت في طوكيو تهيب بالمواطنين المتواجدين في اليابان توخي الحيطة والحذر جراء إعصار “نانمادول”

18 سبتمبر، 2022
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أهابت سفارة دولة الكويت في طوكيو بكافة المواطنين الكويتيين المتواجدين في اليابان، توخي الحيطة والحذر جراء إعصار نانمادول الذي يضرب جنوب غرب اليابان والمتوقع أن يصل للمناطق الغربية ووسط اليابان بما فيها العاصمة طوكيو، وعلى أثر إطلاق الحكومة اليابانية تحذيراتها من حدوث فياضانات وانهيارات أرضية وتعطل حركة المواصلات وإيقاف الرحلات الجوية والقطارات السريعة بين المدن.

ودعت السفارة مواطنيها إلى ضرورة إتباع التعليمات الصادرة عن الحكومة اليابانية، والتواصل مع السفارة على أرقام الطوارئ التالية:  

03-3455-0361

 090-8884-9650

المصدر
وزارة الخارجية
الوسوم
18 سبتمبر، 2022
0 160 أقل من دقيقة

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