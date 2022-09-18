سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الملك الأردني بضحايا انهيار عمارة سكنية بمنطقة “اللويبدة”

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار عمارة سكنية بمنطقة (اللويبدة) في وسط العاصمة الأردنية عمان والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار عمارة سكنية بمنطقة (اللويبدة) في وسط العاصمة الأردنية عمان والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.