طيران الجزيرة تتوسّع إلى الصين بأولى رحلاتها إلى مدينة شيان عاصمة إقليم شنشي

أعلنت طيران الجزيرة اليوم عن توسعها إلى الصين عبر إطلاقها رحلات مباشرة إلى عاصمة إقليم شنشي، شيان، التي تُعد ثالث أكبر مدينة في غرب الصين، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 12 مليون نسمة وهي المدينة ذات أكبر كثافة سكانية في شمال غرب الصين.

وتبدأ الشركة بتسيير الرحلات إلى مدينة شيان اعتباراً من 19 سبتمبر بواقع رحلة كل أسبوعين، وستزيد عدد الرحلات إلى رحلة كل أسبوع في المستقبل القريب. وستشمل الرحلة توقف قصير في العاصمة بيشكيك في قرغيزستان لتزود الطائرة من طراز A320neo بالوقود.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: “يُعد هذا الخط الجديد إلى جمهورية الصين الشعبية إنجاز جديد بالنسبة لطيران الجزيرة، ويأتي في الوقت التي تنمو فيها العلاقات التجارية بين الكويت والصين، إذ نرى في ذلك فرصة إيجابية لتوسيع شبكة وجهاتنا في هذا الاتجاه.”

تُصنف مدينة شيان بالدرجة الثانية وكانت نقطة انطلاق طريق الحرير سابقاً، كما أنها تشتهر عالمياً لكونها مكان ركود جيش الطين.