بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 19.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 7ر19 نقطة ليبلغ مستوى 48ر7586 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر125 مليون سهم عبر 7669 صفقة نقدية بقيمة 2ر45 مليون دينار (نحو 137 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر10 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5772 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر0 في المئة من خلال تداول 17ر69 مليون سهم عبر 2963 صفقة نقدية بقيمة 9ر8 مليون دينار (نحو 27 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر23 نقطة ليبلغ مستوى 11ر8459 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 28ر0 في المئة من خلال تداول 3ر56 مليون سهم عبر 4706 صفقات بقيمة 2ر36 مليون دينار (نحو 6ر109 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 38ر1 نقطة ليبلغ مستوى 71ر5986 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 3ر55 مليون سهم عبر 2036 صفقة نقدية بقيمة ثمانية ملايين دينار (نحو 2ر24 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (النخيل) و(حيات كوم) و(امتيازات) و(إنجازات) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(صالحية) و(استهلاكية) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (اكتتاب) و(الأنظمة) و(أسيكو) و(مراكز) من الأكثر انخفاضا.