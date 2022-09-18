الهيئة العامة للشباب

“هيئة الشباب” تنظم مشروع النشاط الرياضي لكرة القدم لـ”ذوي صعوبات التعلم”

18 سبتمبر، 2022
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أعلنت الهيئة العامة للشباب تنظيم مشروع النشاط الرياضي لكرة القدم بالتعاون مع الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم للأعمار من 6 إلى 13 سنة لذوي اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم وذلك في مركز شباب الشامية التابع للهيئة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد إن المشروع يعد أحد الأنشطة الرئيسية في القسم الاجتماعي التابع لبرنامج الخدمات التربوية المتكاملة في الجمعية وينفذ ثلاثة أيام في الأسبوع (السبت – الاثنين – الأربعاء) من الساعة 7 إلى 8 مساء.

وأضافت أن الرياضة ضمن فريق تساعد في تحقيق التوازن الاجتماعي والنفسي وتعلم الالتزام والتعاون والمهارات الاجتماعية الفعالة وتؤثر إيجابيا في تقوية الثقة بالنفس واحترام الذات وتحسين السلوك.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية آمال الساير ان الجمعية تهتم وتطالب دائما بالخدمات المتكاملة لأبنائها الطلبة من ذوي اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم التي تشمل الدعم الأكاديمي والاجتماعي والنفسي.

وأكدت الساير ضرورة إطلاق برامج تربوية متكاملة لتكون حجر الأساس لتقديم الفائدة للطلبة ومساعدتهم على تفريغ طاقاتهم والتعرف على أقرانهمز

وأشادت بتعاون الهيئة العامة للشباب وفتح أبوابها للجمعية معربة عن تطلعها بإضافة نشاط الرياضة لفئة الإناث.

ودعت أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم من ذوي صعوبات التعلم في النشاط الرياضي من خلال موقع الهيئة العامة للشباب (www.youth.gov.kw).

المصدر
كونا
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18 سبتمبر، 2022
0 27 دقيقة واحدة

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