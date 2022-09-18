البلدية: تحرير 15 مخالفة ورفع 4 سيارات مهملة بمحافظة مبارك الكبير

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير تنفيذ جولة ميدانية بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفه بأن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن الجولة قد اسفرت عن وضع 12 ملصقا على سيارات مهملة وٍسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد انتهاء فترة الإنذار، رفع 4 سيارات مهملة وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية فضلا عن تحرير 9 مخالفات نظافة عامة إلى جانب تحرير 6 مخالفات استغلال مساحة.

من حملة البلدية

وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من حملة البلدية