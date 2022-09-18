الداخلية: ضبط كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين دينار كويتي واسلحة وذخائر

بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طـلال خالـد الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق انور عبداللطيف البرجـس ومتابعة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤن الامن الجنائي اللواء حامد الدواس، بتكثيف الحملات على مهربي وتجار المخدرات، وفي ظل الحملات والجهود الأمنية المستمرة والمكثفة لقطاع الأمن الجنائي في مكافحة آفة المخدرات وملاحقة مهربيها والمتاجرين بها، تمكن القطاع ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات المتنوعة والتي تقدر قيمتها السوقية باكثر من 3 ملايين دينار كويتي واسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.

من المضبوطات

فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود شخصين يقومان بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد بقصد الإتجار، وتم تكثيف التحريات وجمع المعلومات والتي اثبتت، صحة المعلومات الواردة وبعد استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة تم ضبط المتهم وشريكه المتهم الثاني.

وبتفتيش مسكن المتهم الاول تم العثور على غرفة عبارة عن (مخزن) وبداخلها أكثر من (1) طـن أقراص ليريكا و (35) كيلو من مادة الكيميكال و (18) كيلو من مادة الشبو و (2) كيلو من مادة الحشيش و (1) كيلو من بودرة اليريكا و (3) كيلو من مادة الماريجوانا وعدد (2000) قرص كبتاجون وعدد (2) سلاح رشاش نوع كلاشنكوف بالأضافة الى عدد (4) أسلحة نارية نوع مسدس وذخيرة متنوعة بدون ترخيص .

من المضبوطات

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهمـا أقـرا واعترفـا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الإتجار، وعليه تم تحويلهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما مع المضبوطات إلى جهة الإختصاص.

وتؤكد الادارة العامة لمكافحة المخدرات استمرار حملاتها الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه في جلب والإتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفة الخطيرة.

من المضبوطات