الذهب يتراجع لأدنى مستوى له في عامين عند 1675 دولارا للاونصة بنهاية الأسبوع الماضي

الذهب يتراجع لأدنى مستوى له في عامين عند 1675 دولارا للاونصة بنهاية الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص إن أسعار الذهب تراجعت لأدنى مستوى لها في عامين لتقفل عند 1675 دولارا أمريكيا للاونصة الواحدة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إثر موجات بيع مكثفة.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية الصادر اليوم الأحد أن الذهب تعرض إلى (ضغط سعري) كبير خلال الأسبوع الماضي بسبب توقعات رفع معدل الفائدة الأمريكية مرة أخرى هذا الشهر ليزيد الدولار الأمريكي من قوته أمام العملات الرئيسية ما يعني استمرار فقد الذهب لمكاسبه التي حققها منذ جائحة (كوفيد-19).

ونقل التقرير عن رئيس التخطيط الاستراتيجي والمتابعة لدى الشركة عادل الفضلي قوله إن هناك عدة عوامل جعلت الذهب يفقد بريقه في الفترة الحالية أبرزها توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لرفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس هذا الأسبوع إضافة إلى تحسن بيانات مبيعات سوق التجزئة الامريكية وبيانات البطالة التي تشير إلى زيادة بعدد الوظائف في الولايات المتحدة.

وذكر الفضلي أن المستثمرين ينظرون عادة إلى الذهب كملاذ آمن ضد التضخم والشكوك الاقتصادية إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة حيازة الذهب في الوقت الحالي مؤكدا أن الدولار الأمريكي وبسبب استمرار قوته “يمارس ضغطا هبوطيا على الذهب المقوم أساسا بالعملة الامريكية”.

وأوضح أن إمكانية انتعاش أسعار الذهب مقرونة بمدى التزام الولايات المتحدة في سياستها نحو رفع أسعار الفائدة مبينا أن أي انخفاض مستقبلي سيقابله ارتفاعا في أسعار الذهب “ومن الممكن أن يشهد العام المقبل قرارات أمريكية بخفض الفائدة بحسب بعض التقارير الاقتصادية”.

وبين أن معنويات المتداولين في سوق الذهب لا تزال “هشة” وسط مخاوف من أن يؤدي الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض إلى تدهور اقتصادي عالمي أعمق إلى جانب النتائج الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن عمليات إغلاق جديدة في الصين والحرب الروسية الأوكرانية “وهذا بدوره يخفف من شهية المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية ويؤدي إلى عمليات بيع مكثفة”.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 16.95 دينار أما عيار 22 فبلغ 15.54 دينار في حين بلغ سعر الفضة 240 دينارا للكيلو غرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.