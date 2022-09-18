ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه الى المملكة المتحدة لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

بحفظ الله ورعايته غادر البلاد صباح اليوم ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى المملكة المتحدة وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ومعالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة وسفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى البلاد بليندا لويس.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.