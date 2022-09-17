التونسية جابر شخصية العام الرياضية العربية

اختيرت التونسية أُنس جابر المصنفة ثانية عالميا ووصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب السبت شخصية العام الرياضية العربية لعام 2022 حسب جائزة فاطمة بنت مبارك الاماراتية لرياضة المرأة.

وجاء اختيار جابر (28 عاما) بعدما حققت نتائج استثنائية عام 2022، واصبحت أول عربية على الاطلاق تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.

كما كانت أول عربية تتوج بلقب احدى دورات الالف في مدريد في ايار/مايو، قبل انجازيها في التأهل الى نهائي ويمبلدون في تموز/يوليو عندما خسرت امام الكازخستانية ايلينا ريباكينا، ونهائي فلاشينغ ميدوز في ايلول/سبتمبر الحالي لكنها خسرت امام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا.

وقالت جابر عبر تسجيل صوتي بعد اعلان فوزها بالجائزة: “انا سعيدة جدا، ويشرفني الحصول على هذا اللقب المميز، وشكرا لكل من يدعم المرأة العربية”.

وتبلغ القيمة المالية للجوائز التي وزعت في مختلف فئاتها 1.7 مليون درهم (حوالي 463 الف دولار)، وفي ابرزها حصدت المصرية جيانا فاروق حاملة برونزية اولمبياد طوكيو 2022، جائزة افضل رياضية عربية، وشيماء الكلباني بطلة الجوجيتسو (افضل رياضية اماراتية)، ولاعبة كرة الطاولة المصرية هنا أحمد جودة (افضل ناشئة).