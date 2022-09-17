رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو

لوكاشينكو: البشرية على حافة الدخول في صراع نووي

17 سبتمبر، 2022
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أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن البشرية على حافة الدخول في صراع نووي.

وقال لوكاشينكو في منتدى وطني بمناسب يوم الوحدة الوطنية في بيلاروس: “فقد العالم عقله. الناس العاديون، حتى أولئك البعيدين عن السياسة يتساءلون، كيف سينتهي كل هذا؟ ولأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، وجدت الإنسانية نفسها على شفا صراع نووي”.

وأضاف: “الكسالى فقط لم يقارنوا بين أحداث القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين واليوم. يتذكر الجميع كيف انتهت عدم رغبة الإمبراطوريات العظيمة في الاتفاق: الغزو النابليوني، حربان عالميتان وعشرات النزاعات المحلية، ومئات الملايين من القتلى”.

المصدر
روسيا اليوم
الوسوم
17 سبتمبر، 2022
0 16 أقل من دقيقة

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