سفارة الكويت لدى إيطاليا تهيب بالمواطنين المتواجدين بإقليم “ماركي” توخي الحذر جراء الأمطار الغزيرة والسيول

أهابت سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية الايطالية بجميع المواطنين المتواجدين في إقليم (ماركي Marche) إتخاذ الحيطة والحذر من التواجد في المناطق ذات الأمطار الغزيرة والسيول وعلى الراغبين بزيارة الإقليم تأجيل ذلك تجنبا لسوء الأحوال الجوية التي يتعرض لها الإقليم.

وشددت السفارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت على ضرورة اتباع التعليمات والتحذيرات الصادرة عن السلطات الإيطالية المعنية والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ التالي:

(00393428598765) أو (0039068078415).