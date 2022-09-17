لاعبو فريق مانشستر يونايتد يحتفلون بتسجيل هدف

الدوري الألماني: خسارة أولى لبايرن هذا الموسم بسقوطه أمام اوغسبورغ المتواضع

17 سبتمبر، 2022
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مني بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم العشرة الاخيرة بخسارته الأولى هذا الموسم عندما سقط أمام مضيفه اوغسبورغ المتواضع صفر-1 السبت في المرحلة السابعة من بطولة المانيا لكرة القدم.

وتأتي الخسارة بعد سقوطه ايضا في فخ التعادل في اخر ثلاث مباريات له في بوندسليغا مع بوروسيا مونشنغلادباخ (1-1) واونيون برلين بالنتيجة ذاتها ومع شتوتغارت (2-2).

وسجل مرغيم بيريشا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وهي المرة الاولى بعد 87 مباراة تواليا يفشل فيها الفريق البافاري في التسجيل ولو هدف واحد.

ويحتل بايرن المركز الرابع حاليا برصيد 12 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي تصدر الترتيب موقتا بفوزه على جاره شالكه 1-صفر في دربي منطقة الرور الصناعية.

المصدر
أ ف ب
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17 سبتمبر، 2022
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