في ظل الجهود الأمنية المستمرة والمكثفة لقطاع الأمن الجنائي لملاحقة مهربي وتجار المخدرات، لتجفيف منابع دخول المخدرات ومحاربة المروجين وضبطهم على كافة المستويات الإقليمية والعربية والدولية وتكثيف عمليات التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الداخلية والخارجية ومحاربة جميع طرق تهريب وترويج المخدرات داخل البلاد حماية للمجتمع من أخطارها.

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (ادارة المكافحة الدولية) تمكنت بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية بالجمهورية اللبنانية من ضبط حاوية بها اكثر من مليون حبة (كبتاجون) كانت قادمة الى البلاد مخبأة بطريقة إحترافية داخل صناديق بلاستكية بأكياس مخلوطة بفاكهة العنب.

وتؤكد الإدارة ان الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن .