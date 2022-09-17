دمار في قطاع غزة

فلسطين: الاحتلال اعتقل 77 فلسطينيا من قطاع غزة في 2022

17 سبتمبر، 2022
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قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة اليوم السبت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 77 فلسطينيا من قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي.

وأضاف فروانة في تصريح صحفي أن غالبية هؤلاء اعتقلوا بعد محاولتهم التوجه للأراضي المحتلة عام 1948 واجتيازهم الحدود الشرقية أو الشمالية لقطاع غزة.

وأشار إلى أن بعض الفلسطينيين اعتقلوا أثناء مرورهم عبر حاجز (بيت حانون) شمال قطاع غزة فيما اعتقل آخرون أثناء عملهم في مهنة الصيد في عرض البحر.

ويعيش قطاع غزة تحت وطأة الحصار الذي يفرضه الاحتلال برا وجوا وبحرا منذ أكثر من 15 عاما عانى خلالها الفلسطينيون كذلك من سياسات التضييق على المزارعين والصيادين.

المصدر
كونا
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17 سبتمبر، 2022
0 26 أقل من دقيقة

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