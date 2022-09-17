اليابان تحث سكان كيوشو على الإخلاء ترقبا لعاصفة “غير مسبوقة”

حثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم السبت السكان على إخلاء بعض أجزاء جزيرة كيوشو الجنوبية قبيل وصول إعصار قوي وكبير من المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار يصل منسوبها إلى نصف متر عند بلوغه البر غدا الأحد.

وصنف مركز التحذير المشترك من الأعاصير التابع للبحرية الأمريكية الإعصار نانمادول على أنه إعصار شديد القوة، ومن المحتمل أن يكون العاصفة المدارية الأكثر تدميرا في اليابان منذ عقود.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنها قد تصدر “تحذيرا خاصا” لمقاطعة كاجوشيما وأنحاء أخرى من جزيرة كيوشو الواقعة في أقصى جنوب اليابان بحلول مساء اليوم السبت نظرا لاحتمال هطول أمطار غزيرة على هذه المناطق.

وذكر ريوتا كورورا المسؤول في الوكالة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أنه من المحتمل أن تتعرض المنطقة لعواصف وهطول أمطار “على نحو غير مسبوق”، وحث السكان على الإخلاء قبل حلول الظلام.

وقد تهطل أمطار يبلغ منسوبها 500 مليمتر على كيوشو غدا الأحد، في حين قد تشهد منطقة توكاي في وسط البلاد هطول أمطار يصل منسوبها إلى 300 مليمتر.

واقترب إعصار نانمادول من جزيرة مينامي-دايتو بجنوب اليابان متجها إلى الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترا في الساعة بعد ظهر اليوم السبت. ومن المتوقع أن تنحرف العاصفة شرقا وتمر فوق طوكيو يوم الثلاثاء قبل أن تنتقل إلى البحر يوم الأربعاء.