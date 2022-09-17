وزارة الخارجية تعلن استضافة الكويت ورشة عمل إقليمية بشأن مكافحة تمويل الارهاب

أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان استضافة دولة الكويت ورشة عمل إقليمية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بشأن مكافحة تمويل الارهاب وذلك لتعزيز الخبرات وتبادل المعلومات على هذا الصعيد.

وقال المشعان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان هذه الورشة معنية في بناء القدرات والتركيز على العملات الافتراضية والمخاطر التي تشكلها على النظام المالي الدولي مبينا أنها ستكون بمشاركة خبراء من ‏وفود الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب (تي اف تي سي).

يذكر ان مركز استهداف تمويل الإرهاب انشئ عام 2017 كنهج تعاوني لمواجهة التهديدات والمتغيرات الناشئة عن تمويل (الإرهاب) برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة عضوية دول الخليج العربي.

ويساهم المركز في تحقيق ركائز العمل المشترك بأدوات جديدة ومبتكرة من منطلق تحديد وتتبع وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية الارهابية وتنسيق الإجراءات الرداعة والمشتركة والعمل على تعزيز بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.