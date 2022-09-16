قيرغيزستان وطاجيكستان تتبادلان الإتهامات بخرق وقف إطلاق النار

تبادلت السلطات في طاجيكستان وقيرغيزستان اليوم الجمعة الإتهامات بخرق اتفاق وقف النار الذي تم التوصل له في وقت سابق.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن مصادر عسكرية في قيرغيزستان قولها “إن القوات الطاجيكية واصلت إطلاق النار على مواقع القوات القيرغيزية في مناطق متعددة من الحدود بين البلدين”.

ووصفت المصادر الوضع على الحدود بأنه “متوتر” قائلة إن الجانب الطاجيكي يحشد مزيدا من القوات بما في ذلك معدات عسكرية ثقيلة نحو الحدود مع قيرغيزستان.

وأضافت أن القوات الطاجيكية استهدفت قبل قليل معبر (تمديك) الحدودي القيرغيزي.

وأوضحت المصادر أن 87 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة الاشتباكات التي وقعت خلال اليومين الماضيين.

وعلى نفس الصعيد نسبت وكالة (نوفوستي) إلى مصادر عسكرية طاجيكية قولها “إن القوات القيرغيزية تستخدم الطائرات المروحية وطائرات بدون طيار في هجمات تستهدف منشآت مدنية ومنازل على الجانب الطاجيكي من الحدود”.

واتهمت هذه المصادر الجانب القيرغيزي بارسال حشود عسكرية كبيرة إلى المناطق الحدودية مع طاجيكستان.

وأضافت أن أربعة أشخاص قتلوا في بلدة (أصفار) نتيجة لعمليات القصف القيرغيزية لسيارة إسعاف بينهم طبيب ومريضان وسائق المركبة.

وكان الجانبان توصلا الليلة الماضية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة إلا أن هذا الاتفاق سرعان ما انهار بسبب استئناف إطلاق النار من قبل الجانبين.

يذكر أن رئيسي طاجيكستان إمام علي رحمن وقيرغيزستان صادر جباروف اتفقا خلال لقاء عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون على معالجة الخلافات بالوسائل السياسية والديبلوماسية والاسراع في انجاز عمل اللجنة الحكومية لترسيم الحدود.

وكانت وزارة الخارجية الروسية دعت الجانبين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لمعالجة النزاع بالوسائل السياسية وكبح جماح التصعيد وعدم السماح باستفزازات أطراف ثالثة لم تسميها.

وتشهد المنطقة الحدودية بين البلدين التي يبلغ طولها 980 كيلو مترا بين الحين والآخر اشتباكات بسبب تداخل بعض المواقع الحدودية والنزاعات حول مصادر المياه والرعي في المناطق المتداخلة التي تؤدي إلى احتكاكات وخلافات بين سكانها.