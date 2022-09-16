الشرطة الباكستانية

مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في انفجار بمدينة “كويتا” جنوب غرب باكستان

16 سبتمبر، 2022
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لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 13 آخرون في انفجار وقع اليوم الجمعة بمدينة (كويتا) في اقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان.

وقال المنسق الإعلامي لإدارة الصحة في الاقليم الدكتور وسيم بايغ في بيان إن الانفجار وقع بمنطقة (بودغالي تشوك) في مدينة (كويتا) وإنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى حكومي حيث تم إعلان حالة الطوارئ.

وبحسب التحقيق الأولي للشرطة فقد ألقى مسلحون مجهولون قنابل يدوية على طريق (سابزال) انفجرت بين مركبتين متوقفتين على جانب الطريق.

وتم تعزيز الأمن بجميع أنحاء المنطقة في أعقاب الهجوم بينما ندد وزير داخلية الاقليم مير ضياء الله لانجوف بشدة بالهجوم بالقنابل اليدوية ووجه وكالات إنفاذ القانون لاعتقال من يقف خلفه.

وأوائل شهر أغسطس الماضي قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 14 آخرون في حادث مماثل بمنطقة مزدحمة في المدينة.

المصدر
كونا
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16 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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