الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء اكتشاف مقابر جماعية في أوكرانيا

16 سبتمبر، 2022
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عبر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن “صدمة عميقة” إزاء التقارير المتداولة حول اكتشاف السلطات الأوكرانية مقابر جماعية تضم أكثر من 440 جثة في مدينة (إيزيوم) التي تم تحريرها مؤخرا من القوات الروسية.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان “ندين هذه الفظائع بأشد العبارات الممكنة”.

وأضاف أن “الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا تركت أثرا من الدماء والدمار في أنحاء أوكرانيا”.

وشدد على أنه “ستتم محاسبة روسيا وقيادتها السياسية وجميع المتورطين في الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا”.

المصدر
كونا
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16 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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