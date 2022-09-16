وزير الداخلية اللبناني: إجراءات أمنية مشددة لحفظ الأمن والنظام بالبلاد بعد عمليات اقتحام المصارف

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي اليوم الجمعة إن السلطات الأمنية ستتخذ إجراءات أمنية مشددة بهدف حماية الأمن والنظام بالبلاد إثر سلسلة اقتحامات ضد عدد من المصارف.

وأوضح الوزير اللبناني في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي عقب عمليات اقتحام مودعين لبنانيين لعدد من المصارف أن التشدد بالإجراءات الأمنية هدفه حماية البلاد والنظام اللبناني وليس حماية المصارف وأن حقوق المودعين لا تسترد باقتحام المصارف.

وأضاف ان عمليات اقتحام المصارف تهدم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم.

وأشار إلى أن ما يشهده لبنان اليوم ظاهرة غير صحية وأن هناك جهات تدفع الناس إلى تحركات ضد المصارف داعيا الى عدم دفع المودعين للإضرار بالوضع الأمني في البلاد.

وأكد أن الاجراءات التي ستتخذها وزارة الدخلية والقوى الأمنية ستكون وفقا للقانون وإشارات النيابات العامة.

وكان عدد من المودعين اللبنانيين أقدموا في وقت سابق اليوم الجمعة على اقتحام عدد من فروع المصارف في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بالحصول على ودائعهم وأعلنت جمعية المصارف في لبنان الإغلاق ثلاثة أيام في 19 و20 و21 الشهر الجاري “استنكارا وشجبا لاقتحام المصارف”.