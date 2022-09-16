مقتل شخص من الروهينغا في بنغلادش بقذائف هاون أُطلقت من بورما

مقتل شخص من الروهينغا في بنغلادش بقذائف هاون أُطلقت من بورما

قتل شاب من أقلية الروهينغا يبلغ 18 عاما وأصيب ستة أشخاص على الأقل بجروح الجمعة عندما سقطت قذائف هاون أُطلقت من بورما داخل بنغلادش، وفق ما أفاد مسؤولون ومصادر من الروهينغا.

ويقيم حوالى مليون لاجئ من أفراد الروهينغا المسلمين بمعظمهم في عشرات المخيمات في منطقة كوكس بازار الحدودية في جنوب شرق بنغلادش، بعدما فر عدد كبير منهم من الحملة الأمنية التي نفذها الجيش في بورما ذات الأغلبية البوذية عام 2017.

في الوقت ذاته وعبر الحدود في ولاية راخين، يخوض الجيش البورمي مواجهات متكررة مع جيش أراكان الذي قاتل على مدى سنوات من أجل منح سكان المنطقة من عرقية راخين حكما ذاتيا.

أفاد زعيم مجموعة من الروهينغا تقطن عند الحدود في تومبرو يدعى ديل محمد بأن شابا يبلغ 18 عاما كان بين القتلى عندما ضربت قذائف هاون أطلقت من بورما المنطقة في وقت متأخر الجمعة وأثارت حالة ذعر في أوساط اللاجئين.

وأكد اللفتنانت جنرال فايز الرحمن الذي يدير عمليات حرس الحدود البنغلادشي لفرانس برس أن شخصا من الروهينغا قتل في القصف.

وأضاف أن قواته أمّنت الحدود وسيتم رفع مذكرات احتجاج إلى بورما.

وذكر مسؤول رفيع في بنغلادش أن ستة أشخاص آخرين جرحوا في كونابارا، وهي قرية حدودية داخل أراضي بنغلادش.

وتعد الحادثة الأخيرة ضمن سلسلة حوادث مشابهة انفجرت فيها قذائف في بنغلادش، لكنها الأولى التي تسفر عن سقوط ضحايا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعربت دكا عن “قلقها العميق حيال قذائف الهاون التي تسقط داخل أراضي بنغلادش والقصف الجوي العشوائي من بورما في المناطق الحدودية وانتهاك بورما المجال الجوي”.

واستدعت الخارجية في بنغلادش مندوب بورما في دكا ثلاث مرات في الأسابيع الأخيرة للتعبير عن “القلق العميق” حيال قذائف الهاون.

وتأمل دكا في أن تبدأ عملية إعادة الروهينغا في وقت لاحق هذا العام، لكن خبراء يشيرون إلى أن المواجهات بين الجيش البورمي والمتمردين تعني أن الظروف غير مواتية لموافقة الروهينغا على العودة إلى قراهم.