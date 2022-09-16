الداخلية: ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة شراء الأصوات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه بناء على تعليمات وتوجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وبإشراف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق انور عبداللطيف البرجس في تكثيف الجهود الأمنية ورصد اي جريمة انتخابية ومتابعة المعلومات التي تتعلق بعمليات شراء الأصوات المخالفة للقانون.

تمكن قطاع الأمن الجنائي بعد عمليات البحث والتحري من تحديد منزل يدار لعمليات شراء الأصوات المخالفة للقانون ، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة وتم مداهمة المنزل وضبط القائمين على ادارة عملية الشراء ، والعثور على مبالغ مالية معدة للتسليم ، واحالة جميع الأطراف الى التحقيق وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتحذر الوزارة كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية ولن تتوانى في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وبسط مظلة الأمن والامان .