الهيئة العامة للبيئة الكويتية

الهيئة العامة للبيئة تدعو المواطنين والمقيمين الذين يعانون من أمراض تنفسية تجنب تواجدهم في الخارج لفترات طويلة

16 سبتمبر، 2022
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دعت الهيئة العامة للبيئة المواطنين والمقيمين الذين يعانون من أمراض تنفسية تجنب تواجدهم في الخارج لفترات طويلة.

وقالت الهيئة أن محطات رصد جودة الهواء التابعة للهيئة سجلت تجاوزات في تركيز الجسيمات الدقيقة عن الحدود المسموح بها للمعايير الوطنية.

وتزامن هذا الارتفاع مع تغير الظروف المناخية التي تشهدها البلاد بازدياد نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تزيد سرعتها عن 60 كيلومتر بالساعة بناءً على تحذير ادارة الارصاد الجوية والذي ساهم بازدياد تطاير الغبار العالق والمسبب الى ارتفاع تركيز الجسيمات الدقيقة.

المصدر
هيئة البيئة
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16 سبتمبر، 2022
0 34 أقل من دقيقة

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