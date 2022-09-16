بوتين: موسكو “لا تستعجل” إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن روسيا لا تستعجل إنهاء حملتها العسكرية في اوكرانيا، مؤكدا أن استراتيجية القوات الروسية لم تتبدل وهي تواصل السيطرة على أراض.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي في سمرقند بأوزبكستان إن “عملياتنا الهجومية في دونباس لا تتوقف، إنها تتقدم بوتيرة بطيئة (…) خطة (العمليات) لا تستدعي تغييرا (…) لسنا مستعجلين”، مؤكدا ان “الجيش الروسي يحتل مزيدا من الاراضي الاضافية”.

واوضح الرئيس الروسي ان بلاده “لا تقاتل بجيشها الكامل” بل فقط بجنود تم التعاقد معهم، لافتا الى ان الهدف الرئيسي من العملية العسكرية يبقى “تحرير اراضي دونباس بالكامل”.

واتهم القوات الاوكرانية بمحاولة القيام ب”افعال ارهابية” والحاق اضرار بالبنى التحتية المدنية الروسية.

واضاف بوتين “ما زلنا نمارس ضبط النفس بالنسبة الى ردنا على ذلك، حتى الآن. اذا استمر الوضع يتطور على هذه الحال، فان الرد سيكون اكثر جدية”.