سفير دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك يقدم نسخة من أوراق اعتماده

سفير دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك يقدم نسخة من أوراق اعتماده

قدم سفير دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك ظاهر الخرينج اليوم الجمعة نسخة من أوراق اعتماده إلى رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش.

ونقل السفير الخرينج خلال تقديمه أوراق الاعتماد تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنياته للبوسنة والهرسك المزيد من التقدم والازدهار.

وذكر أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة في ظل الروابط التاريخية وأواصر التعاون الوثيق بين البلدين.

وأكد أن المسؤولين في البوسنة والهرسك يقدرون بشكل كبير الدور الإنساني الذي تؤديه الكويت بمختلف مؤسساتها الرسمية والأهلية في مساعدة الشعب البوسني.

وأضاف الخرينج أنه تم التباحث حول تذليل العقبات كافة أمام الاستثمارات الكويتية والتملك في البوسنة والهرسك.