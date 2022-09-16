قبور تم اكتشافها غابة قريبة من بلدة إيزيوم التي استعادتها القوات الأوكرانية من الروس مؤخرا

اكتشاف عشر “غرف تعذيب” في مناطق استعيدت من الجيش الروسي في خاركيف

16 سبتمبر، 2022
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أعلن مدير الشرطة الوطنية الأوكرانية إيغور كليمنكو الجمعة عن اكتشاف عشر “غرف تعذيب” في بلدات من منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، استعيدت في الفترة الأخيرة من الجيش الروسي.

ونقلت عنه وكالة “انترفاكس-أوكرانيا للانباء قوله “إلى الآن يمكنني الحديث عن عشر غرف تعذيب (اكتشفت) في بلدات في منطقة خاركيف” من بينها اثنتان في بلدة بالاكليا.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف مئات القبور وعليها علامة الصليب في غابة قريبة من بلدة إيزيوم التي استعادتها القوات الأوكرانية من الروس مؤخرا في شمال شرق أوكرانيا.

المصدر
أ ف ب
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16 سبتمبر، 2022
0 25 أقل من دقيقة

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