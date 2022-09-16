وزير الدفاع الامريكي: ملتزمون بمواجهة التطرف العنيف في جميع أنحاء العالم

أكد وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن التزام بلاده بمواجهة التطرف العنيف في جميع انحاء العالم.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر في بيان مساء امس الخميس ان ذلك جاء خلال لقاء أوستن بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حيث بحثا جهود ادارة الرئيس حسن شيخ لمواجهة التطرف العنيف في الصومال والدعم الذي قدمته الوزارة لقوات الامن الصومالية.

وأضاف ان “الجانبين تبادلا وجهات النظر حول النظرة الامنية للقرن الافريقي في ظل التغيرات المناخية والقضايا الانسانية والصراع وخطر التطرف العنيف”.

وأشار رايدر الى ان أوستن اعرب عن تقديره لاستعداد ادارة الرئيس حسن الشيخ لاستضافة القوات الامريكية مشيدا “بقيادته في تنشيط قوات الامن الصومالية والعمل بشكل استباقي مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين في هذا الصدد”.

وفي سياق متصل التقى مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان في البيت الابيض بالرئيس حسن شيخ وناقشا اهمية المصالحة السياسية في الصومال ولا سيما التنسيق المتجدد بين الحكومة الاتحادية الصومالية ورؤساء الولايات الفيدرالية لتحسين الحوكمة وانفاذ القانون وتقديم الخدمات والامن للشعب الصومالي.

وذكرت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي أدريان واتسون في بيان منفصل مساء امس ان “سوليفان اشاد خلال اللقاء بقيادة الصومال في عملها لبناء توافق وطني ومواجهة تهديد حركة الشباب الارهابي”.

واضافت ان الرئيس حسن شيخ اعرب عن شكره للولايات المتحدة على الشراكة العسكرية والمدنية المستمرة لبناء صومال اقوى واكثر استقرارا وسلاما.

وأشارت الى ان الجانبين اعربا عن قلقهما ازاء الجفاف المدمر في القرن الافريقي والذي يؤثر بشكل كبير على الصوماليين مشددين على الحاجة الماسة الى مساعدات انسانية اضافية.