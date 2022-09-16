طعن رجلي شرطة بسكين وسط العاصمة البريطانية لندن

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة تعرض اثنين من رجالها لطعن بسكين وسط العاصمة لندن دون ان تكشف عن حالتهما الصحية.

وأكدت شرطة (لندن ميتروبوليتن) في بيان انها تمكنت من القاء القبض على المتهم الذي تم توقيفه بصاعق كهربائي وتم نقله هو الاخر الى المستشفى.

من جهتها اكدت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلا عن شاهد عيان ان المتهم كان يحاول سرقة احد المحلات التجارية بمنطقة (ليستر سكوير) وتم الابلاغ عن الحادث وعندما حاول رجال الشرطة الامساك به قام بطعن اثنين منهما.