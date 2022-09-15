البرلمان الإسباني يصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف (ناتو)

صادقت إسبانيا اليوم الخميس على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعدما صوت البرلمان الإسباني على بروتوكولي انضمام الدولتين إلى الحلف بأغلبية 290 صوتا.

وصوت لصالح انضمام البلدين إلى الحلف الأطلسي 290 نائبا فيما صوت ضده 11 نائبا وامتنع 47 آخرون عن التصويت حيث صوت لصالحه نواب الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي اليميني وحزب (ثيودادنوس) الرديف وحزب (بوكس) اليميني المتطرف و(حزب الباسك القومي) و(الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني) بينما امتنعت أحزاب يسارية عن التصويت وصوت حزب (اليسار المتحدة) ضد القرار.

وكانت إسبانيا من الدول الحليفة القليلة التي لم تستكمل بعد هذه العملة البرلمانية التي تعد شرطا في انضمام الدولتين إلى الحلف للاستفادة من الحماية التي تنص عليها المادة الخامسة من ميثاق (ناتو) وذلك بعد قرارهما التاريخي بالتخلي عن الحياد عقب “العدوان الروسي على أوكرانيا”.

ووجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ دعوة رسمية للبلدين للانضمام إلى الحلف في 29 يونيو الماضي ضمن إطار (قمة مدريد) بفضل سحب تركيا حق النقض عشية انعقاد القمة بعد التوقيع على مذكرة تفاهم تتعهد فيها الدولتان بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف أمنها القومي.