ألمانيا تعلن تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة وتستثني المدرعات القتالية

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريشت اليوم الخميس تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة إضافية لكنها استثنت في الوقت ذاته أن تشمل الشحنة الجديدة مدرعات قتالية كما تطالب حكومة كييف.

وقالت الوزيرة الألمانية في مؤتمر صحفي إن النجاحات التي حققها الجيش الأوكراني في الأيام الأخيرة على جبهة (خاركوف) “جاءت بفضل أسلحة ألمانية” و”تشجع” على تزويد القوات الأوكرانية بمزيد من هذه الأسلحة.

ووفق الوزيرة الألمانية فإن هذه الشحنة ستشمل راجمات صواريخ من طراز (مارس 2) إضافة إلى 200 صاروخ و 50 آلية.

ورفضت لامبريشت مطلبا لكييف بتزويدها بمدرعات قتالية من نوع (ليوبارد 2) المعروفة بقدراتها على الجبهات قائلة إن أهم شيء بالنسبة لها كوزيرة دفاع هو عدم إلحاق الضرر بتجهيزات الجيش الألماني وعدم اتخاذ قرارات منفردة دون التنسيق مع الحلفاء.

وتطالب أوكرانيا ألمانيا بتزويدها بمدرعات (ليوبارد 2) التي كانت سببا في إحراز تقدم على جبهات القتال مع روسيا في الفترة الأخيرة لكن برلين ترفض ذلك.