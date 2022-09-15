اعتقال ستة رجال في الهند بتهمة اغتصاب وقتل فتاتين

ألقت الشرطة الهندية الخميس القبض على ستة رجال متهمين باغتصاب وقتل شقيقتين عُثر على جثتيهما معلقتين على شجرة قرب قريتهما في ولاية أوتار براديش شمال الهند.

تنتمي الشقيقتان اللتان تبلغان 15 و17 عاما، إلى مجتمع الداليت (أو المنبوذين) وهي الطبقة الاجتماعية الأدنى في نظام الطبقات الهندوسية.

تتعرض نساء الداليت بشكل كبير لجرائم جنسية في بلد مستوى الجريمة فيه بحق المرأة مرتفع للغاية.

وقال قائد الشرطة المحلية سانجيف سومان لوكالة فرانس برس إن الرجال استدرجوا الفتاتين الى حقل حيث قاموا باغتصابهما و”قتلهما بخنقهما بالحجاب”.

وتظاهر العديد من السكان بينهم افراد أسرة الفتاتين قرب القرية مطالبين بمعاقبة المعتدين.

واعتقل أحد المشتبه بهم وهو جار للضحيتين بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وينتمي المتهمون إلى الطائفتين المسلمة والهندوسية.

وقال سومان إن التشريح أكد أن الاغتصاب والاختناق تسببا في الوفاة.

تم تسجيل ما يقارب 32000 حالة اغتصاب في عام 2021 وفقا للأرقام الحكومية، رغم أن العديد من حالات الاغتصاب لم يتم الإبلاغ عنها.

في عام 2021، اتُهمت شرطة ولاية أوتار براديش بحرق جثة فتاة من الداليت تعرضت للاغتصاب والقتل على يد رجل هندوسي من الطبقة العليا قبل تشريح الجثة، وهي قضية اثارت سخطا كبيرا.

وفي عام 2014، أثار اغتصاب وقتل نسيبتين من مجتمع الداليت في ال14 وال15 من العمر في الولاية نفسها غضب السكان.

وعثر على الفتاتين معلقتين على شجرة مانغو. تم في البداية اتهام رجال من الطبقة العليا بالاغتصاب الجماعي والقتل، لكن التحقيق لم يفض الى نتيجة ولم توجه التهمة الى أي مشتبه به.