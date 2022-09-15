الرئيس الصيني: بكين مستعدة للعمل مع روسيا “لدعم مصالحنا الرئيسية المتبادلة”

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعهما على هامش قمة في أوزبكستان إن بكين مستعدة للعمل مع موسكو “لدعم مصالحنا الرئيسية المتبادلة”، على ما ذكر الاعلام الرسمي الصيني الخميس.

والتقى الرئيسان الخميس على هامش قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، في أول اجتماع بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي أول انتقال للرئيس الصيني الى الخارج منذ تفشي وباء كوفيد-19.

والعلاقات بين بكين وموسكو كانت متأرجحة إبان الحرب الباردة، لكن الجارين تقاربا في شكل واضح في العقود الأخيرة لتشكيل جبهة مشتركة في مواجهة النفوذ الأميركي.

وفي هذا السياق، لم تبادر بكين الى التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا وتحمّل الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي مسؤولية اندلاع النزاع.

ونقلت محطة التلفزيون الصينية العامة “سي سي تي في”، عن شي قوله “الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتوفير دعم قوي للمسائل المرتبطة بمصالحنا الرئيسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي على صعيد التجارة والزراعة ومجالات أخرى”.

وفي مستهل لقائهما، ابلغ الرئيس الصيني نظيره الروسي أن على بكين وموسكو تحمل مسؤولياتهما بوصفهما “قوتين كبيرتين”.