من جولة وزير التربية

وزير التربية يتفقد عددا من المدارس بمحافظة الأحمدي للتحقق من جاهزية المرافق استعدادا للعام الدراسي الجديد

15 سبتمبر، 2022
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تفقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف اليوم الخميس عددا من المدارس في منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير التعليميتين للاطمئنان على سير العمل والتحقق من جاهزية المرافق استعدادا للعام الدراسي 2022-2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الجولة تضمنت كذلك اشراف الوزير على افتتاح سبع مدارس جديدة في مدينة (صباح الاحمد السكنية) التابعة لمنطقة الاحمدي التعليمية ليرتفع اجمالي عدد المدارس فيها الى 39 مبنى مدرسي لكافة المراحل الدراسية.

من جولة وزير التربية
من جولة وزير التربية

ومن المقرر ان يبدأ دوام رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية في مدارس الوزارة يوم 25 سبتمبر الجاري في حين يبدأ دوام المرحلتين المتوسطة والثانوية في 2 اكتوبر المقبل.

من جولة وزير التربية
من جولة وزير التربية

المصدر
كونا
الوسوم
15 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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