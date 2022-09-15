جامعة الكويت: بدء دوام القياديين وأعضاء هيئة التدريس الجدد 18 سبتمبر الجاري للعام الجامعي 2023/2022

أعلنت جامعة الكويت ممثلة بعمادة القبول والتسجيل التقويم الجامعي لكلياتها للعام الدراسي 2023/2022، والذي يتضمن بداية دوام القياديين وأعضاء هيئة التدريس الجدد وذلك يوم الأحد الموافق 2022/9/18، إلى جانب فترة استكمال جداول الطلبة وعمليات السحب والإضافة التي ستكون خلال الفترة من الأحد الموافق 2022/9/18 وحتى الخميس الموافق 2022/9/22.

كما تضمن التقويم الجامعي تاريخ انطلاق الدراسة للعام الدراسي 2023/2022 ودوام أعضاء هيئة التدريس الذي سيكون يوم الأحد الموافق 2022/9/25، وموعد انتهاء فترة وقف القيد وآخر موعد للانسحاب الكلي من المقررات للفصل الدراسي الأول بتاريخ 2022/11/3، في حين سيكون يوم الخميس الموافق 2022/12/8 هو آخر يوم لتقديم التماسات الانسحاب الكلي.

يذكر أن آخر يوم في الدراسة سيكون يوم الخميس الموافق 2022/12/22، يلي ذلك فترة الاختبارات النهائية للفصل الأول التي تنطلق ابتداءً من يوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2023 حتى الخميس 5 يناير 2023، على أن تكون الفترة ما بين يوم الثلاثاء الموافق 19-17 يناير فترة التحويل بين التخصصات والكليات.