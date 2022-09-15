الهيئة العامة للشباب

“هيئة الشباب” تطلق الموقع الثاني لأكاديمية كرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة

15 سبتمبر، 2022
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أطلقت الهيئة العامة للشباب اليوم الخميس الموقع الثاني لأكاديمية كرة القدم لذوي الأحتياجات الخاصة للشباب من 14 إلى 30 عاما في مركز شباب الدعية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن الاكاديمية تشمل حالات الإعاقة الذهنية المتوسطة والشلل الدماغي البسيط والمتوسط والإعاقة الحركية البسيطة والإعاقة السمعية مشيرة إلى أن أيام التدريب ستكون يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 5 إلى 8 مساء.

وأضافت أن مركز شباب (الشامية) هو الموقع الأول لأكاديمية كرة القدم لذوي الإعاقة وتشمل الاضطراب وتشتت الإنتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم مبينة أن التسجيل يكون عبر موقع الهيئة الإلكتروني (www.youth.gov.kw).

المصدر
كونا
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15 سبتمبر، 2022
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