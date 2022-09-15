بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 48.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 9ر48 نقطة ليبلغ مستوى 2ر7606 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 65ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر197 مليون سهم عبر 10038 صفقة نقدية بقيمة 5ر80 مليون دينار (نحو 9ر243 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 05ر36 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5782 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 63ر0 في المئة من خلال تداول 7ر102 مليون سهم عبر 3651 صفقة نقدية بقيمة 6ر13 مليون دينار (نحو 2ر41 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 07ر55 نقطة ليبلغ مستوى 83ر8482 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 65ر0 في المئة من خلال تداول 15ر95 مليون سهم عبر 6387 صفقة بقيمة 9ر66 مليون دينار (نحو 7ر202 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفاع مؤشر (رئيسي 50) 4ر25 نقطة ليبلغ مستوى 09ر5988 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 88 مليون سهم عبر 2668 صفقة نقدية بقيمة 5ر12 مليون دينار (نحو 8ر37 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (التقدم) و(يوباك) و(المباني) و(المساكن) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(الجزيرة) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (حيات كوم) و(تحصيلات) و(صكوك) و(بيت الطاقة) من الأكثر انخفاضا.