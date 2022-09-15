الداخلية: الفريق البرجس يترأس اجتماعاً أمنياً بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس اليوم الخميس الموافق 2022/9/15 اجتماعاً امنيا بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين وبعض القيادات الامنية ، وذلك لبحث الحالة الامنية في البلاد.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل تحيات وتقدير معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح للجهود المبذولة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية في الحفاظ على امن الوطن.

واستعرض الفريق البرجس مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين ابرز الخطط التفصيلية لكل قطاع وآلية تنفيذ الخطط الامنية في كافة انحاء البلاد.

وشدد الفريق البرجس على ضرورة الجاهزية واليقظة والانتشار الأمني الواسع لحفظ الأمن والنظام العام والتعامل مع أي خروج على القانون بكل حزم ، معربا عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية ، متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لزيادة كفاءة وجهوزية القطاعات الميدانية استكمالاً لما استمع إليه من عرض للتقارير وخطط القطاعات .