من الاجتماع

الداخلية: الفريق البرجس يترأس اجتماعاً أمنياً بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين

15 سبتمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس اليوم الخميس الموافق 2022/9/15 اجتماعاً امنيا بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين وبعض القيادات الامنية ، وذلك لبحث الحالة الامنية في البلاد.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل تحيات وتقدير معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح للجهود المبذولة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية في الحفاظ على امن الوطن.

واستعرض الفريق البرجس مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين ابرز الخطط التفصيلية لكل قطاع وآلية تنفيذ الخطط الامنية في كافة انحاء البلاد.

وشدد الفريق البرجس على ضرورة الجاهزية واليقظة والانتشار الأمني الواسع لحفظ الأمن والنظام العام والتعامل مع أي خروج على القانون بكل حزم ، معربا عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية ، متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لزيادة كفاءة وجهوزية القطاعات الميدانية استكمالاً لما استمع إليه من عرض للتقارير وخطط القطاعات .

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
15 سبتمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سفارة الكويت لدى إندونيسيا تهيب بالمواطنين هناك توخي الحيطة والحذر من التواجد بالمناطق والساحات الرئيسية تجنبا للمظاهرات

15 سبتمبر، 2022

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة العودة الميمونة لسموه إلى أرض الوطن

15 سبتمبر، 2022

مركز العجيري العلمي: الليل والنهار يتساويان في الكويت 27 الجاري

15 سبتمبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غواتيمالا بالعيد الوطني

15 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى