سفارة الكويت لدى إندونيسيا تهيب بالمواطنين هناك توخي الحيطة والحذر من التواجد بالمناطق والساحات الرئيسية تجنبا للمظاهرات

سفارة الكويت لدى إندونيسيا تهيب بالمواطنين هناك توخي الحيطة والحذر من التواجد بالمناطق والساحات الرئيسية تجنبا للمظاهرات

أهابت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية إندونيسيا بجميع المواطنين المتواجدين في العاصمة جاكرتا ومحافظتي ديبوك وبكاسي (المحاذيتان لجاكرتا) توخي الحيطة والحذر من التواجد في المناطق والساحات الرئيسية وذلك تجنبا للمظاهرات التي تشهدها إندونيسيا.

وشددت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس على ضرورة اتباع التعليمات والتحذيرات الصادرة من السلطات الإندونيسية المعنية والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ التالي: (006281515151511).