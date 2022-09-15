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الداخلية: الخالد يتفقد ميناء الدوحة

15 سبتمبر، 2022
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح يرافقه مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالله الرجيب والوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية وميناء الدوحة ناصر الشمري ، تفقد ميناء الدوحة حيث اطلع معاليه على آلية العمل والمتابعة والتأكد من سلامة الإجراءات والطرق المتبعة في تفتيش الحاويات لمنع تهريب الممنوعات.

وأكد الخالد على اهمية الدور الذي يقوم به العاملين داخل الميناء بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في هذا الشان حيث طالب بضرورة مواصلة التعاون بين الجميع بما يحقق الاهداف المنشودة وهو التصدي للمهربين وتجفيف منابع التهريب التي تستهدف اغراق البلاد بالممنوعات وتضر بأمن وسلامة الوطن ، مؤكداً ان هدف الزيارة هو تعزيز الثقة في العاملين للتصدي لآفة المخدرات.

المصدر
وزارة الداخلية
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15 سبتمبر، 2022
0 84 دقيقة واحدة

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