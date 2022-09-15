الأرصاد الجوية: بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع بداية الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة العظمى والصغرى وتكون الرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بمرحلة انتقالية تتميز بالتغيرات والتقلبات الجوية السريعة نتيجة لمرور خلايا من المنخفض الهندي الموسمي وتمركزها أحيانا على الكويت مما يؤدي بدوره الى بداية في الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 20 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على السواحل وتتراوح ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.