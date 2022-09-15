صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى رئيس جمهورية نيكاراغوا بالعيد الوطني

15 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية نيكاراغوا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
15 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية هندوراس بالعيد الوطني

15 سبتمبر، 2022

فائض الكويت التجاري مع اليابان يحقق ارتفاعا بنسبة 126.1 في المئة

15 سبتمبر، 2022

البلدية: تحرير 8 مخالفات وضبط مواد منتهية الصلاحية بمحافظة الفروانية

15 سبتمبر، 2022

الداخلية: ضبط 8 أشخاص من مختلف الجنسيات بتمهة ممارسة الرذيلة

15 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى