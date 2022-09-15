صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية هندوراس بالعيد الوطني

15 سبتمبر، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة زيمورا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية هندوراس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة زيمورا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا لفخامتها وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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15 سبتمبر، 2022
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