من حملة البلدية

البلدية: تحرير 8 مخالفات وضبط مواد منتهية الصلاحية بمحافظة الفروانية

15 سبتمبر، 2022
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كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تنفيذ الفريق الرقابي المتمثل في العنصر النسائي لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية جولة تفتيشية على الصالونات النسائية بمنطقة الفروانية بهدف التأكد من التزام الصالونات بتطبيق القرارات والأنظمة المعمول بها في البلدية بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة د.ناصر الرشيدي حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بتطبيق القرارات والضوابط المعمول بها في البلدية ، مشيرا إلى أن الجولة التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي المتمثل في العنصر النسائي بالإدارة على الصالونات النسائية بمنطقة الفروانية أسفرت عن تحرير 8 مخالفات تمثلت في العمل قبل الحصول على شهادة صحية فضلا عن ضبط مواد منتهية الصلاحية عبارة عن أصباغ شعر ومواد تجميل إلى جانب توجيه عدة إنذارات.

ودعا الرشيدي أصحاب المحلات الالتزام بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى حد الغلق الإداري

المصدر
بيان صحفي
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15 سبتمبر، 2022
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